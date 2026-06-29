México designa a Esteban Moctezuma como embajador ante la UE; falta ratificación del Senado

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso de la Unión el nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán como embajador ante la Unión Europea, Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo. La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que su primera tarea será impulsar la ratificación del Acuerdo Global Modernizado con los países miembros de la UE.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/06/2026 10:28 AM.
En México y editada el 29/06/2026 11:53 AM.