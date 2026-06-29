México designa a Esteban Moctezuma como embajador ante la UE; falta ratificación del Senado

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, presentó al Senado el nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán como nuevo embajador de México ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo. El comunicado oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indica que la propuesta ya fue remitida al Congreso de la Unión para su ratificación.
Moctezuma, licenciado en Economía por la UNAM y maestro en Desarrollo por la Universidad de Cambridge, asumirá la responsabilidad de coordinar la ratificación del Acuerdo Global Modernizado (AGM) con todas las representaciones mexicanas en los Estados miembros de la UE, según la SRE.
El exsecretario de Relaciones Exteriores y exgobernador del Estado de México, quien también se desempeñó como secretario de la Función Pública, cuenta con una dilatada trayectoria en la política y la diplomacia. Entre sus cargos anteriores destacan la dirección del Instituto Nacional de Migración, la coordinación del Programa de Desarrollo Social y la representación de México en la Organización de Estados Americanos.
El nombramiento llega en un contexto de profundización de los lazos bilaterales y multilaterales entre México y la Unión Europea, tras la reciente modernización del Acuerdo Comercial Global. La SRE subrayó que la designación de Moctezuma busca fortalecer la agenda de cooperación en áreas como comercio, energía, derechos humanos y desarrollo sostenible.
El Senado deberá emitir su voto en los próximos días; de aprobarse, Moctezuma presentará sus credenciales ante el rey Felipe VI de Bélgica, el presidente de la Comisión Europea y el Gran Duque de Luxemburgo, consolidando la representación diplomática de México en la región.