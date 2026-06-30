CDMX amplía pantallas para ver México vs Ecuador: mapa y ubicaciones de los festivales gratuitos

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La Ciudad de México instalará 39 pantallas gigantes y 18 festivales gratuitos a lo largo del Paseo de la Reforma y otras zonas clave para que el público siga en vivo el partido México‑Ecuador del Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/06/2026 11:45 AM.
En México y editada el 30/06/2026 07:40 AM.