CDMX amplía pantallas para ver México vs Ecuador: mapa y ubicaciones de los festivales gratuitos

La capital mexicana se prepara para el mayor festejo futbolero de los últimos años. El martes 30 de junio, día del enfrentamiento México vs Ecuador en el Mundial 2026, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo instalarán 39 pantallas gigantes y 18 festivales gratuitos que transmitirán el encuentro y ofrecerán programación cultural.
Las pantallas se distribuirán a lo largo del Paseo de la Reforma, desde el Zócalo hasta la Fuente de la Diana Cazadora, y en puntos emblemáticos del Centro Histórico como el Monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia y El Caballito. Nueve de esas pantallas estarán ubicadas exclusivamente en el Centro Histórico, garantizando que miles de aficionados puedan seguir el partido en lugares de alto valor simbólico.
Quienes no logren ingresar al FIFA Fan Fest del Zócalo podrán seguir el partido en cualquiera de las pantallas y festivales señalados, disfrutando de una experiencia que combina deporte y cultura en un entorno abierto y gratuito.