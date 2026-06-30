Comunidad de La Ventosa exige a Pemex reconocer presunto derrame de crudo

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El sol pegaba fuerte sobre el asfalto de Salina Cruz cuando un grupo de hombres y mujeres decidió que ya no bastaba con mirar al mar. Durante años, la bahía había sido su sustento, el lugar donde cada mañana las lanchas salían a buscar el pescado que luego terminaba en las mesas de los restaurantes locales

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/06/2026 09:21 AM.
En México y editada el 30/06/2026 06:58 AM.