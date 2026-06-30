Sheinbaum encabeza el séptimo aniversario de la Guardia Nacional

En una ceremonia protocolaria en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la conmemoración del séptimo aniversario de la Guardia Nacional (GN). Durante su intervención, la mandataria subrayó que la GN se ha consolidado como uno de los pilares de la Estrategia Nacional de Construcción de la Paz y anunció que, al concluir el sexenio, la institución aspira a contar con 170 mil elementos.
Sheinbaum recordó que la GN nació en 2019 como respuesta a la necesidad de fortalecer la seguridad del país, pasando de cero a más de 125 mil efectivos distribuidos en 53 coordinaciones y 590 cuarteles. Destacó la presencia de la GN en carreteras, comunidades, ciudades e instalaciones estratégicas, así como su participación en seguridad pública, atención de emergencias y apoyo en desastres naturales.
La presidenta enfatizó que la confianza ciudadana solo se consolidará cuando sus integrantes actúen con integridad, rechacen la corrupción y comprendan que el servicio público es un honor. Señaló que la misión de la GN es proteger la vida, la dignidad, el patrimonio y los derechos de todos los mexicanos, recordando la tradición de la Guardia Nacional del siglo XIX, fundada por ciudadanos que defendían la patria.
En materia de resultados, Sheinbaum citó una reducción del 46 % en homicidios dolosos, atribuyéndola al enfoque en causas estructurales de la violencia, al fortalecimiento de la inteligencia e investigación y a la coordinación permanente del Gabinete de Seguridad.
El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, resaltó los orígenes históricos de la GN y el apoyo del Ejército Mexicano, que ha puesto a disposición brigadas de Policía Militar, experiencia, procedimientos y mandos para su desarrollo institucional. Rindió homenaje a los miembros fallecidos en cumplimiento del deber.
Por su parte, el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briceño Lovera, informó que cerca de mil elementos se han egresado como licenciados en Seguridad Pública del Heroico Colegio Militar y del Colegio del Aire, y que 20,110 sargentos fueron formados en la Escuela Militar de Clases de las Armas, Servicio de Policía Militar y Guardia Nacional.
Sheinbaum concluyó llamando a los integrantes de la corporación a servir con valentía, disciplina y dignidad, y reiteró que la mayor fortaleza del país reside en los valores del pueblo mexicano, no solo en la capacidad de sus Fuerzas Armadas.