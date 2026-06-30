Sheinbaum encabeza el séptimo aniversario de la Guardia Nacional

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La presidenta Claudia Sheinbaum lideró la ceremonia del séptimo aniversario de la Guardia Nacional, resaltando su papel como pilar de la Estrategia Nacional de Construcción de la Paz y anunciando la meta de contar con 170 mil elementos al término del sexenio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/06/2026 09:35 PM.
En México y editada el 30/06/2026 09:50 PM.