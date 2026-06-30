Sheinbaum confirma que verá el México vs Ecuador junto a Clara Brugada en un evento público

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Eran casi las ocho de la mañana cuando la conferencia matutina en Palacio Nacional tomó un giro futbolero. Los reporteros ya sabían que, con el Mundial en curso, la presidenta no iba a dejar pasar la oportunidad de hacer su propia quiniela

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 30/06/2026 12:02 PM.
En México y editada el 30/06/2026 07:48 AM.