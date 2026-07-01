Sheinbaum felicita al Tri tras vencer a Ecuador: "Nunca debemos dejar de creer"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a la Selección Nacional tras su victoria 2-0 sobre Ecuador, que le permitió avanzar a octavos de final en la Copa Mundial de Fútbol 2026. El triunfo se vivió en el Parque Tezozómoc, en Azcapotzalco, donde cientos de familias acompañaron a las mandatarias, Sheinbaum y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, mientras seguían el encuentro.
Al término del partido, Sheinbaum publicó en su cuenta de X: “Jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo. Hoy nuestra Selección nos regaló una alegría inolvidable y demostró que nunca debemos dejar de creer”. Continuó agradeciendo a los futbolistas: “Gracias por defender nuestros colores con pasión y por hacer que todo un país celebre unido. ¡Que siga sonando fuerte el grito de gol! ¡Viva México!”.
El Gobierno federal reforzó el mensaje mediante una animación difundida en redes sociales que anunciaba: “¡Continúa el sueño mundialista! La Selección Mexicana vence 2-0 a Ecuador en la Copa Mundial de Fútbol 2026. Clasifica a octavos de final”. Sheinbaum compartió dicha publicación desde su propio perfil.
Con este resultado, México se mantiene en la fase de grupos con la esperanza de seguir avanzando en el torneo que se celebra en territorio norteamericano, manteniendo viva la expectativa de un desempeño destacado del Tri.