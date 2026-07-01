Sheinbaum felicita al Tri tras vencer a Ecuador: "Nunca debemos dejar de creer"

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, elogió la actuación del Tri tras vencer 2-0 a Ecuador y clasificar a octavos de final en el Mundial 2026, compartiendo su mensaje en redes sociales desde el Parque Tezozómoc.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/07/2026 09:01 AM.
En México y editada el 01/07/2026 09:43 AM.