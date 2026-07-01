EE. UU. no renovará el T-MEC por 16 años y activa revisiones anuales del tratado

Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, anunció este miércoles que la administración de Donald Trump ha decidido no renovar el T‑MEC por otros dieciséis años. La decisión, comunicada durante una reunión virtual con el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, y el ministro de Comercio canadiense, Dominic LeBlanc, activa el mecanismo de revisiones anuales previsto en el artículo 34.7 del tratado, que permanecerá vigente hasta 2036.
Greer explicó que la medida responde a “problemas importantes” que, según la administración estadounidense, requieren ajustes para corregir desequilibrios comerciales. En declaraciones previas, el funcionario había advertido que EE.UU. mantendría aranceles y medidas proteccionistas, citando un “enorme déficit comercial” como justificación. Asimismo, señaló que las reglas de origen serán un eje central de las negociaciones, con el objetivo de reforzar la participación estadounidense en sectores como el automotriz.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que el tratado se mantendrá por los próximos diez años y que cualquier intento de cancelación unilateral por parte de EE.UU. requeriría la aprobación de los congresos de los tres países. En declaraciones anteriores, el expresidente Trump había manifestado dudas sobre la conveniencia de renovar el acuerdo, argumentando que EE.UU. no depende de los autos, la energía ni los productos de México y Canadá.
El T‑MEC, que sustituyó al TLCAN el 1 de julio de 2020, seguirá en vigor bajo el esquema de revisiones anuales, a menos que alguno de los países decida retirarse antes de 2036.