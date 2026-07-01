EE. UU. no renovará el T-MEC por 16 años y activa revisiones anuales del tratado

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El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, confirmó que la administración de Donald Trump no renovará el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC) por otros 16 años, lo que desencadenará un proceso de revisiones anuales hasta 2036.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/07/2026 10:36 AM.
En México y editada el 01/07/2026 11:18 AM.