Morena revisará a candidatos con SAT, UIF y seguridad antes de elecciones 2027

En una conferencia de prensa celebrada el 1 de julio de 2026, Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, informó que el partido implementará un mecanismo de filtrado de seguridad e inteligencia financiera para los aspirantes a las candidaturas de las 17 gubernaturas previstas en las elecciones de 2027. El proceso, calificado como voluntario pero que el partido asumirá como obligatorio, consistirá en consultas directas al gabinete de seguridad federal, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Seguridad Pública.
El objetivo, según Montiel, no es exponer antecedentes de los postulantes, sino impedir la postulación de quienes presenten irregularidades, cumpliendo con el compromiso del partido de presentar a los “mejores candidatos”. El filtro se aplicará después del cierre del registro interno de aspirantes y de la realización de encuestas internas, antes de la definición final de las coordinaciones estatales de defensa de la transformación.
Los aspirantes que superen las encuestas internas deberán también completar cursos de género, con la finalidad de combatir el machismo y garantizar la paridad. Montiel desmintió rumores en redes sociales sobre una distribución predefinida de candidaturas entre hombres y mujeres, aclarando que los ajustes de paridad solo se harán si los resultados de las encuestas lo exigen.
El anuncio se produce en el marco del registro de aspirantes de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para las coordinaciones estatales, que ya ha generado tensiones en San Luis Potosí por la posible candidatura de Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona. El Verde ha señalado que su política antinepotismo es independiente de la de Morena.
Morena mantiene su postura de no respaldar a familiares directos de gobernantes en turno para cargos de elección popular, según declaraciones de Montiel y Citlalli Hernández. La posibilidad de una coalición entre los partidos de la alianza sigue abierta hasta la fecha límite legal, prevista para mediados de enero del próximo año.