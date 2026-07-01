Morena revisará a candidatos con SAT, UIF y seguridad antes de elecciones 2027

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La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, anunció que el partido revisará a los aspirantes mediante la UIF, el SAT y la Secretaría de Seguridad Pública, como requisito interno antes de definir candidaturas para las 17 gubernaturas de 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/07/2026 09:00 AM.
En México y editada el 01/07/2026 10:23 AM.