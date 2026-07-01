Claudia Sheinbaum y Clara Brugada animan al México desde Azcapotzalco contra Ecuador

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, siguieron el partido México‑Ecuador desde el Parque Tezozómoc en Azcapotzalco, reforzando el sentido de comunidad y la responsabilidad ciudadana durante el Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/07/2026 08:55 AM.
En México y editada el 01/07/2026 09:27 AM.