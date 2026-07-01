Sheinbaum aclara que el T‑MEC no desaparece si Trump rechaza su extensión

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La presidenta mexicana explicó que, aunque EE. UU. no prorrogue el T‑MEC por 16 años, el tratado sigue vigente y solo el Congreso puede cancelarlo. Señaló que México usará el proceso de revisión para mejorar condiciones comerciales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/07/2026 09:16 AM.
En México y editada el 01/07/2026 09:59 AM.