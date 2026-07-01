Sheinbaum aclara que el T‑MEC no desaparece si Trump rechaza su extensión

La mandataria, Claudia Sheinbaum, utilizó su conferencia matutina para desactivar las alarmas generadas por la noticia de Reuters, según la cual el presidente Donald Trump anunciaría que EE. UU. no prorrogará el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC) por otros 16 años.
Sheinbaum subrayó que el tratado no desaparece ni puede ser anulado de forma unilateral. "Si quisiera salirse por completo, tendría que pasar por el Congreso. Hay que recordar que el Tratado pasó por los tres congresos —Canadá, Estados Unidos y México— es una ley", afirmó la presidenta.
El anuncio estadounidense activaría la cláusula de extinción, que abre un período de revisión de seis años. Sin embargo, la mandataria aclaró que este proceso no implica la terminación automática del acuerdo, sino el inicio de una negociación para redefinir reglas comerciales, especialmente en sectores como automotriz, acero y aluminio, donde EE. UU. ya impone aranceles bajo la Sección 232.
Sheinbaum también indicó que México aprovechará la revisión para buscar mejores condiciones, sin descartar la posibilidad de diversificar su economía, pero manteniendo como hoja de ruta el "Plan México" para fortalecer la producción nacional.
Expertos en comercio internacional coinciden en que la única vía para cancelar el T‑MEC es la ratificación legislativa en los tres países firmantes, lo que hace improbable una salida abrupta de EE. UU. y garantiza que, por ahora, todo lo vigente sigue vigente.