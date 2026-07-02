CDMX se solidariza con Venezuela: habilitan 21 centros de acopio en toda la ciudad

El 1 de julio la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX anunció la puesta en marcha de una red de 21 centros de acopio distribuidos en las 16 alcaldías de la capital, con el objetivo de reunir ayuda para la población venezolana afectada por los sismos del 24 de junio.
Se recomienda a la ciudadanía donar únicamente a campañas y asociaciones con identificación pública y reconocimiento oficial, garantizando la transparencia y la correcta distribución de los recursos.