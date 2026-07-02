CDMX se solidariza con Venezuela: habilitan 21 centros de acopio en toda la ciudad

...

El Gobierno de la Ciudad de México instaló 21 puntos de recolección en las 16 alcaldías para recibir alimentos no perecederos, insumos de higiene y material sanitario destinados a los damnificados por los sismos en Venezuela. Se especifican los productos aceptados, los que están prohibidos y la ubicación de cada centro.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/07/2026 08:43 AM.
En México y editada el 02/07/2026 10:45 AM.