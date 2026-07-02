Ebrard explica por qué Trump quiere modificar sustancialmente el T‑MEC

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, declaró que la presión de Donald Trump para cambiar el T‑MEC responde a una evaluación de que el tratado podría generar más empleos en EE. UU. Señaló que, pese a la crítica política, Estados Unidos tiene “legítimas preocupaciones” que deben atenderse en la mesa de negociación para mantener vigente el acuerdo hasta 2036 y reforzar la cadena de suministro norteamericana.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/07/2026 11:02 AM.
En México y editada el 03/07/2026 08:39 AM.