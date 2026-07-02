Halley, la perra rescatista mexicana que encontró con vida a un hombre tras 180 horas bajo escombros

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En una operación internacional de rescate urbano, la perra Halley y su manejador Gonzalo Granados marcaron el punto exacto donde estaba atrapado Hernán Gil en el centro comercial Galerías Playa Grande, La Guaira. Tras ocho días de trabajo continuo, equipos de la Cruz Roja de México y de varios países lograron liberarlo con vida.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/07/2026 03:08 PM.
En México y editada el 03/07/2026 11:42 AM.