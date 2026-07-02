La FIFA reacciona a la tragedia en CDMX: Infantino envía condolencias por las cuatro muertes

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El presidente de la FIFA expresó su pesar por los cuatro fallecimientos ocurridos en la Ciudad de México tras el pase de la Selección a octavos de final del Mundial 2026, mientras autoridades locales anuncian investigaciones y nuevas medidas de seguridad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/07/2026 08:45 AM.
En México y editada el 02/07/2026 09:53 AM.