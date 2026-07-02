La FIFA reacciona a la tragedia en CDMX: Infantino envía condolencias por las cuatro muertes

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, utilizó su cuenta de Instagram (@gianni_infantino) para manifestar su profunda tristeza por la muerte de cuatro personas durante las celebraciones del triunfo de México sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
En un mensaje bilingüe, Infantino escribió: “Nos ha entristecido profundamente conocer la trágica muerte de cuatro personas en la Ciudad de México durante las celebraciones que siguieron al partido de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de la FIFA, el 30 de junio de 2026”. Añadió que, “en nombre de la FIFA y la comunidad del fútbol internacional, enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias y amigos. Que descansen en paz”.
El secretario de Gobierno, César Cravioto, informó que la Comisión de Atención a Víctimas activó esquemas de acompañamiento y cubrió los gastos funerarios. Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció el fortalecimiento inmediato de los protocolos de protección civil, salud y seguridad para el próximo partido contra Inglaterra, y llamó a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad, moderar el consumo de alcohol y estar atenta a los acompañantes.
Se prevé una estrategia de descentralización de los festejos y la posible aplicación de ley seca en el Paseo de la Reforma para el domingo. Durante la noche del 30 de junio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó más de 15,000 policías y registró 310 atenciones prehospitalarias.
El aforo oficial del evento se distribuyó de la siguiente manera: 80,824 personas en el Estadio Ciudad de México, 40,000 en el Zócalo, 75,850 en los fan fests y aproximadamente 1 millón en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.