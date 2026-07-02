A salvo: 29 mexicanos salen de Venezuela y aterrizan en el AIFA

El miércoles 2 de julio de 2026 un avión de Viva Aerobús proveniente de Maiquetía aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con 29 personas que lograron salir de Venezuela gracias a la coordinación entre la embajada de Venezuela en México y la representación mexicana en Caracas.
La SRE confirmó que los pasajeros llegaron en buen estado de salud y que, en pocas horas, podrán reunirse con sus familiares en territorio mexicano. La cancillería reiteró que la representación de México en Caracas mantiene contacto permanente con la comunidad mexicana en Venezuela, atendiendo casos de asistencia y protección consular.
Además, la SRE sigue informando a los connacionales sobre rutas y vías comerciales disponibles para abandonar Venezuela, y mantiene un monitoreo constante de la seguridad, movilidad y disponibilidad de vuelos en el país sudamericano.
El gobierno mexicano subrayó su solidaridad con el pueblo venezolano y aseguró que la embajada en Caracas continúa operando, ofreciendo orientación migratoria y apoyo para encontrar alternativas de salida.
Hasta el momento no se ha anunciado otro vuelo de evacuación, pero la SRE confirmó que seguirá brindando asistencia consular a quienes permanezcan en Venezuela y requieran apoyo.