A salvo: 29 mexicanos salen de Venezuela y aterrizan en el AIFA

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que un vuelo de Viva Aerobús llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con 29 personas evacuadas de Venezuela. El operativo, coordinado entre ambas embajadas, garantiza asistencia consular y orientación migratoria a los mexicanos en Caracas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/07/2026 08:47 AM.
En México y editada el 02/07/2026 09:31 AM.