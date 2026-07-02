Sheinbaum anuncia visita del presidente suizo a Palacio Nacional

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, informó en su conferencia de prensa matutina que el presidente de Suiza, Guy Parmelin, se desplazará a Palacio Nacional la próxima semana para sostener una reunión oficial con autoridades mexicanas.
Sheinbaum también recordó que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae‑Myung, tiene programada una visita a México para el mes de septiembre, lo que reforzará los lazos bilaterales entre ambos países.
Durante el mismo acto, la mandataria destacó que, si bien el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC) sigue siendo la columna vertebral del comercio exterior, México está explorando alternativas comerciales con otras naciones. "Hay mucho interés de seguir invirtiendo en México, tanto de empresarios extranjeros como de los propios empresarios mexicanos que están apostando por el país", señaló la presidenta.
La visita del presidente suizo se enmarca dentro de una agenda diplomática que busca diversificar los socios comerciales y atraer mayor inversión extranjera directa, en un contexto de recuperación económica post‑pandemia.