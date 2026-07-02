Sheinbaum anuncia visita del presidente suizo a Palacio Nacional

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Claudia Sheinbaum confirmó que el presidente de Suiza, Guy Parmelin, llegará a México la próxima semana para una reunión oficial, y recordó la visita del presidente surcoreano en septiembre, subrayando nuevas oportunidades de comercio e inversión más allá del T‑MEC.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/07/2026 03:06 PM.
En México y editada el 03/07/2026 08:09 AM.