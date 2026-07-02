“Papá, los amo”: el audio que dejó la tragedia en el Paseo de la Reforma

El 30 de junio de 2026, más de un millón de aficionados se congregaron en el Paseo de la Reforma para celebrar la victoria de la Selección Mexicana contra Ecuador en los octavos de final del Mundial. La euforia desbordó el espacio y provocó una estampida humana que duró cerca de 40 minutos, dejando cuatro muertos y decenas de heridos, según informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
Entre los sobrevivientes se encuentra Rodrigo, un joven de 22 años que, atrapado entre la multitud, grabó un audio dirigido a su familia. En el mensaje, su voz temblorosa repite: "Papá, los amo, los amo, papá. Esto está muy feo, papá, los amo". El audio se viralizó rápidamente en redes sociales, convirtiéndose en un símbolo de la angustia vivida durante la tragedia.
Las autoridades locales, encabezadas por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, expresaron su solidaridad y anunciaron medidas de apoyo a los familiares de los fallecidos. Sheinbaum declaró: "Nuestro más profundo dolor por el fallecimiento de las personas que perdieron la vida durante los festejos en el Ángel de la Independencia". Brugada, por su parte, aseguró que el gobierno brindará asistencia humana e institucional a los afectados.Los servicios de emergencia, Protección Civil y la Secretaría de Gobierno acudieron al lugar para atender a los heridos. Tres de los fallecidos murieron por aplastamiento y asfixia; el cuarto, un hombre de aproximadamente 30 años, sucumbió a complicaciones médicas después de ser trasladado a un hospital.
El episodio ha reavivado el debate sobre la seguridad en eventos masivos y la necesidad de protocolos más estrictos para evitar futuras tragedias. Mientras tanto, el audio de Rodrigo sigue resonando en la conciencia colectiva, recordando la fragilidad de la vida en medio de la celebración.