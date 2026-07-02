“Papá, los amo”: el audio que dejó la tragedia en el Paseo de la Reforma

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Un joven que sobrevivió a la estampida humana que se desató en el Ángel de la Independencia tras la victoria de México sobre Ecuador en el Mundial 2026, difundió un emotivo audio dirigido a su padre. El suceso, que dejó cuatro fallecidos y decenas de heridos, ha generado una profunda reacción de autoridades y la ciudadanía.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/07/2026 08:43 AM.
En México y editada el 02/07/2026 11:50 AM.