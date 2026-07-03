Hallan sin vida a la periodista Roxana Guzmán tras 24 días de desaparición en Veracruz

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La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el hallazgo del cadáver de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez, 24 días después de su secuestro. El detenido José Del Carmen Cadena Escayola, alias “Delta 7”, señaló el lugar donde fue asesinada. El caso reaviva la alarmante violencia contra periodistas en México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/07/2026 10:26 AM.
En México y editada el 03/07/2026 10:45 AM.