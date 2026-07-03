Audi A3: cuánto cuesta el sedán premium en México

...

Los datos del mercado muestran que un A3 puede conservar entre el 40 y 50 por ciento de su valor original

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/07/2026 02:14 PM.
En México y editada el 03/07/2026 02:27 PM.