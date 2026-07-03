Guerra por Michoacán: Sedena explica el uso de narcominas en la ofensiva del CJNG

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El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, declaró que las minas improvisadas que se encuentran en Michoacán son producto del enfrentamiento entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y grupos delictivos locales que buscan proteger sus territorios. Señaló que la SEDENA ha detectado 625 artefactos explosivos desde noviembre de 2025 y está llevando a cabo operaciones de desminado en zonas críticas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/07/2026 10:24 AM.
En México y editada el 03/07/2026 11:17 AM.