Guerra por Michoacán: Sedena explica el uso de narcominas en la ofensiva del CJNG

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que las narcominas que se registran en Michoacán son el resultado de una confrontación entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los cárteles locales que intentan defender áreas estratégicas como Tepalcatepec, Coalcomán y Apatzingán.
“El CJNG quiere ingresar a diversas zonas de Michoacán, como Tepalcatepec o Coalcomán, y los grupos delictivos locales protegen esas áreas; por eso están colocando estas minas”, afirmó Trevilla Trejo ante la pregunta de un periodista.
El secretario informó que la SEDENA cuenta con un organismo especializado y equipado con tecnología de detección, incluido el uso de drones, que ha identificado 625 artefactos explosivos improvisados desde noviembre de 2025. Entre ellos se encuentran minas antipersona, explosivos caseros y dispositivos aéreos.
Actualmente se lleva a cabo una operación de desminado en la ruta Guayabo‑El Alcalde, en Tierra Caliente, Apatzingán, y se está desarrollando un proyecto con la industria militar para fabricar vehículos anti‑minas y adquirir drones de detección.
Desde 2021, el CJNG ha utilizado estas minas como herramienta de control territorial, tanto para frenar a las fuerzas de seguridad como para bloquear el avance de grupos rivales. En respuesta, autoridades estatales y federales han intensificado los barridos en municipios clave como Tepalcatepec, Aguililla, Apatzingán y Buenavista.
Históricamente, el Ejército mexicano desactivó más de 150 minas en Tepalcatepec durante el primer trimestre de 2022 y, en los primeros 21 días de ese año, se neutralizaron 250 artefactos. Sin embargo, el 13 de febrero de 2022, un padre y su hijo fallecieron al activar una mina entre Aguililla y El Aguaje.
En 2023 la SEDENA contabilizó la desactivación de 881 explosivos improvisados en el estado. En enero de 2025 se desactivaron 87 minas y en abril del mismo año se encontraron 68 en Los Hornos, Apatzingán.
El pasado mes de enero, dos militares resultaron heridos en Tepalcatepec cuando una narcomina explotó bajo un vehículo oficial de la SEDENA en la comunidad de La Ordeñita. Los heridos fueron trasladados por vía aérea al hospital militar de Apatzingán para recibir atención especializada.
Las autoridades continúan trabajando en la detección y neutralización de estos artefactos, mientras se intensifica la lucha contra la expansión del CJNG en Michoacán.