Segob admite deuda con familias de desaparecidos y promete acelerar identificaciones

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, confirmó que la deuda del Estado con las familias de personas desaparecidas sigue siendo profunda. En una mesa de diálogo celebrada en la capital tabasqueña, la titular de la Segob y la fiscal general, Ernestina Godoy, se reunieron con representantes de 56 colectivos de búsqueda de los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco.
Durante el encuentro, Rodríguez explicó que el objetivo principal del gobierno es abatir el rezago forense que existe en fiscalías estatales, servicios e institutos forenses, donde aún se encuentran cuerpos y restos sin identificar, tanto en fosas comunes como individuales. La funcionaria admitió que el proceso será complejo y requerirá "tiempo y perseverancia", pero aseguró que ya se han iniciado acciones concretas.
El plan contempla:
La Secretaría de Gobernación reiteró que, aunque el camino será largo, la prioridad es alcanzar la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias.