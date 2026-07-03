Segob admite deuda con familias de desaparecidos y promete acelerar identificaciones

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Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, admitió que la deuda del Estado con las familias de personas desaparecidas sigue siendo profunda. En una mesa de diálogo en Villahermosa, la Segob y la Fiscalía General presentaron una estrategia para abatir el rezago forense y fortalecer la prevención de desapariciones en el sureste de México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/07/2026 08:40 AM.
En México y editada el 03/07/2026 09:01 AM.