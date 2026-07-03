Sheinbaum revela dos investigaciones de FGR por huachicol fiscal y red ligada al CJNG

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República lleva al menos dos investigaciones de gran envergadura sobre huachicol fiscal: una vinculada a un buque que arribó a Tampico en 2025 y otra a tanques de combustible transportados en vagones de ferrocarril desde Estados Unidos. Ambas investigaciones forman parte de un operativo más amplio contra el contrabando de hidrocarburos asociado al Cártel Jalisco Nueva Generación, que ha sido sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/07/2026 11:52 AM.
En México y editada el 03/07/2026 12:13 PM.