Sheinbaum revela dos investigaciones de FGR por huachicol fiscal y red ligada al CJNG

En una conferencia matutina desde Michoacán, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, confirmó la existencia de al menos dos carpetas de investigación de alto perfil sobre huachicol fiscal que están siendo desarrolladas por la Fiscalía General de la República (FGR). La primera se origina en el arribo, en marzo de 2025, de un buque cargado de diésel a Tampico, cuyo permiso de importación cubría otras sustancias. Al detectarse la irregularidad, la aduana alertó a la Secretaría de Marina y se desencadenó una serie de detenciones, entre ellas de empresarios con doble nacionalidad mexicano‑estadounidense que actualmente residen en EE. UU. México ha solicitado su extradición, pues ya cuentan con orden de aprehensión nacional.
La segunda investigación se centra en el ingreso de tanques de combustible a través de vagones de ferrocarril que cruzaron la frontera terrestre desde Estados Unidos. La FGR aún no ha divulgado detalles sobre el avance de esta carpeta, pero confirmó que se trata de una de las dos principales líneas de investigación en curso.
Estas pesquisas se enmarcan en el contexto de sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. La OFAC sancionó a dos mexicanos y a nueve empresas por presunto vínculo con el contrabando de combustible del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Entre los sancionados destacan Oscar Guillermo Juraidini Silva, contador que habría creado empresas fantasma y falsificado documentos aduaneros, y J. Refugio Ruiz Villagómez, acusado de introducir combustible sin permisos y de pagar sobornos a organizaciones criminales. Ambas personas están vinculadas a compañías como Ahavat Logistics Solution, Jomadi Logistics & Cargo y otras entidades que, según la OFAC, sirven de fachada para el lavado de dinero y la financiación de actividades ilícitas.
Según la información de la FGR y de autoridades estadounidenses, el patrón detectado muestra que los cárteles utilizan empresas mexicanas con permisos de distribución para comprar combustible a compañías estadounidenses, emitir facturas falsas y legitimar el producto dentro del país. El hidrocarburo ingresa mediante camiones cisterna, vagones de ferrocarril y buques, y las ganancias se blanquean mediante la adquisición de bienes de lujo, inmuebles y activos financieros. Parte de esos recursos se destina a pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación, con el objetivo de colocar funcionarios corruptos en puestos clave.
En paralelo a las sanciones de la OFAC, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha bloqueado las cuentas de los once sujetos señalados por Estados Unidos, tras detectar inconsistencias financieras que confirman el esquema de evasión fiscal y lavado de dinero.