Sheinbaum llama a blindar inversiones tras extenderse el T-MEC hasta 2036

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió en el salón Tesorería de Palacio Nacional a representantes del programa Immex, tras la decisión de EE. UU. de mantener el T‑MEC vigente hasta 2036 con revisiones anuales. En el encuentro, el mandatario enfatizó la importancia de la inversión, la estabilidad y el uso de la ventanilla digital del gobierno.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/07/2026 08:34 AM.
En México y editada el 03/07/2026 08:59 AM.