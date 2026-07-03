Sheinbaum llama a blindar inversiones tras extenderse el T-MEC hasta 2036

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con empresarios afiliados al programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex) en el salón Tesorería de Palacio Nacional, poco después de que Estados Unidos anunciara la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC) hasta 2036, con revisiones anuales.
El encuentro contó con la presencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y del titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino. Sheinbaum reiteró que, a través del Plan México, el gobierno busca “fomentar más inversiones y mejores empleos”, y subrayó la necesidad de que las empresas Immex mantengan la confianza en el entorno económico del país.
Al concluir la reunión, Alejandro Malagón, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), señaló que la presidenta les pidió “cuidar y dar tranquilidad a las inversiones”. Además, Sheinbaum recordó la importancia de utilizar la ventanilla digital implementada por la administración para agilizar los trámites de importación temporal.
El programa Immex permite a las empresas importar temporalmente bienes necesarios para procesos industriales o de servicios sin pagar el impuesto general de importación, el IVA y, en su caso, las cuotas compensatorias. Este mecanismo favorece a sectores como el automotriz y el eléctrico, facilitando la cadena de suministro y reduciendo costos operativos.
Con la extensión del T‑MEC, el gobierno mexicano espera consolidar un marco de estabilidad comercial que incentive la permanencia y expansión de la inversión extranjera directa, mientras se promueve la competitividad de la industria nacional.