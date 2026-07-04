ONU reconoce diálogo de Segob y FGR con colectivos de familias de personas desaparecidas

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La Organización de las Naciones Unidas elogió al gobierno mexicano por los diálogos sostenidos entre la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República y colectivos de familiares de desaparecidos en el sureste del país, considerándolos clave para fortalecer la respuesta estatal ante la crisis de desapariciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/07/2026 09:45 AM.
En México y editada el 04/07/2026 06:55 AM.