ONU reconoce diálogo de Segob y FGR con colectivos de familias de personas desaparecidas

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destacó el trabajo de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Fiscalía General de la República (FGR) al mantener mesas de diálogo con colectivos de madres y familiares de personas desaparecidas en la región sur‑sureste de México. Según la ONU, estos ejercicios permiten reforzar las acciones de la administración para atender la problemática de las desapariciones forzadas.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reconoció que la deuda del Estado con las familias de desaparecidos sigue siendo profunda y señaló que el objetivo principal del gobierno es reducir el rezago forense que persiste en el país. En una reunión celebrada en Villahermosa, Tabasco, la titular de la Segob y la fiscal general, Ernestina Godoy, se encontraron con representantes de colectivos de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco.
Durante el encuentro se presentaron las estrategias gubernamentales para abordar las desapariciones y, a su vez, se escucharon las peticiones y quejas de las víctimas. La ONU subrayó que el diálogo y la colaboración entre autoridades y la sociedad civil son esenciales para avanzar en la búsqueda de soluciones efectivas y en la garantía de los derechos humanos.
El reconocimiento internacional llega en un momento en que el gobierno mexicano intensifica sus esfuerzos por modernizar la infraestructura forense y mejorar la coordinación interinstitucional, con la finalidad de ofrecer respuestas más rápidas y precisas a los casos de desaparición.