Sheinbaum anuncia reunión de seguridad con el consejo purépecha por violencia en Michoacán

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció una reunión de seguridad en la Ciudad de México con integrantes del consejo purépecha, la instalación de un centro de comando (C2) y la ampliación de servicios de salud en Cherán, Michoacán, como parte del Plan de Justicia para el pueblo purépecha, con una inversión superior a 4 mil millones de pesos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 04/07/2026 09:35 AM.
En México y editada el 04/07/2026 06:52 AM.