Sheinbaum anuncia reunión de seguridad con el consejo purépecha por violencia en Michoacán

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, informó que se llevará a cabo una reunión de seguridad en la capital con representantes del consejo purépecha, con el objetivo de abordar la violencia que afecta a 12 de los 113 municipios de la entidad.
El anuncio se realizó desde la Unidad Deportiva de Cherán, municipio autónomo de Michoacán, donde la mandataria presentó los avances del Plan de Justicia para el pueblo purépecha. Sheinbaum reconoció la complejidad de tratar temas de seguridad en asambleas locales y anunció la instalación de un centro de comando (C2) en la comunidad, que incorporará más cámaras de vigilancia y permitirá una transmisión directa de conclusiones a las autoridades de la Ciudad de México.
En compañía del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y miembros de su gabinete, la presidenta también anunció la apertura de un área especial de hemodiálisis en el hospital de Cherán y el fortalecimiento de las empresas comunitarias.
El gobierno federal ha destinado más de 4 mil millones de pesos al pueblo purépecha, destinando recursos a salud, educación, seguridad, infraestructura y otras áreas prioritarias. Sheinbaum subrayó que México vive un momento histórico y que la visión de un país “menos” quedó atrás, exhortando a los mexicanos a no agachar la cabeza ante ninguna nación.
La reunión de seguridad, programada para la Ciudad de México, reunirá a autoridades federales y locales para presentar directamente los resultados y propuestas surgidas en Cherán, reforzando el compromiso del Ejecutivo con la paz y el desarrollo del pueblo purépecha.