Sheinbaum llama a vivir el Mexico-Inglaterra con paz y responsabilidad

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La presidenta Claudia Sheinbaum instó a la población a vivir el partido de octavos de final con responsabilidad y paz, mientras el país se prepara para apoyar al tricolor.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 05/07/2026 09:03 AM.
En México y editada el 06/07/2026 01:26 PM.