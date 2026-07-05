Sheinbaum llama a vivir el Mexico-Inglaterra con paz y responsabilidad

Con apenas minutos de antelación al encuentro de octavos de final entre la Selección Mexicana y la selección de Inglaterra, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, difundió un mensaje de aliento a través de sus redes sociales, invitando a la ciudadanía a acompañar la jornada en un ambiente de paz y responsabilidad.
Sheinbaum resaltó el sentir de millones de aficionados que paralizarán sus actividades para seguir el partido en el Estadio Ciudad de México, describiendo el duelo como histórico y subrayando el orgullo que genera el fútbol como elemento de unidad nacional.
El llamado a la responsabilidad no quedó en palabras. Autoridades de la Ciudad de México y de diversas capitales estatales reportaron una movilización masiva en plazas, restaurantes y centros de reunión, donde se congregarán los seguidores para sintonizar el encuentro. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó la permanencia de operativos de vigilancia y vialidad en los alrededores del Coloso de Santa Úrsula, con especial atención a la prevención de incidentes y al consumo moderado de alcohol.
La mandataria enfatizó que la pasión deportiva debe traducirse en celebraciones civilizadas, sin importar el resultado en la cancha, y exhortó a la población a respetar el espacio público y a mantener la convivencia pacífica.
Con este mensaje, Sheinbaum se suma a la ola de optimismo que recorre las calles del país, reforzando la importancia cultural y social del fútbol como símbolo de identidad y orgullo mexicano.