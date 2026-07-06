Eliminacion del Tri: aficionados desalojan el Angel y Metro extiende horario hasta la 1 am

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Tras la eliminación del Tri ante Inglaterra (3-2) en octavos de final del Mundial 2026, miles de seguidores abandonaron el Ángel de la Independencia y los puntos de concentración en Paseo de la Reforma. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro extendió su horario hasta la 1:00 a.m. para atender la masiva afluencia, registrándose saturación en estaciones clave de las líneas 2 y 3.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/07/2026 09:01 AM.
En México y editada el 06/07/2026 01:32 PM.