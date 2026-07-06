Capturan en Hermosillo a prófugo estadounidense buscado por tráfico de fentanilo en Miami

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Steven “N”, ciudadano de 41 años con orden de arresto federal por posesión y distribución de fentanilo en Miami, fue detenido en el fraccionamiento Renaceres de Hermosillo tras un operativo conjunto de la AMIC y la SSPC, y posteriormente deportado a EE. UU. bajo el programa de extradiciones del U.S. Marshals Service.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/07/2026 08:53 AM.
En México y editada el 06/07/2026 02:00 PM.