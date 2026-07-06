Capturan en Hermosillo a prófugo estadounidense buscado por tráfico de fentanilo en Miami

En la madrugada del 5 de julio de 2026, autoridades mexicanas aseguraron a Steven “N”, un ciudadano estadounidense de 41 años, en un domicilio del fraccionamiento Renaceres. El detenido contaba con una orden de arresto federal emitida el 13 de septiembre de 2023 por la Corte de Distrito Sur de Florida, por los cargos de posesión de fentanilo con intención de distribución y conspiración para cometer dicho delito, presuntamente cometidos en el condado de Miami‑Dade durante 2023.
El operativo, coordinado entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), no fue fortuito; se basó en meses de investigación e inteligencia que permitieron localizar al prófugo en territorio sonorense. Tras confirmar la vigencia del mandamiento judicial y la falta de documentación que acreditara su estancia legal en México, el detenido fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), autoridad competente para iniciar el procedimiento administrativo migratorio.
Con el proceso migratorio en curso, México activó los mecanismos de cooperación internacional y realizó una deportación controlada. Steven “N” fue entregado al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals Service), agencia encargada de la gestión de extradiciones internacionales. El caso se inscribe dentro del marco de colaboración bilateral intensificada entre México y EE. UU. para combatir el tráfico de opioides sintéticos, particularmente el fentanilo, responsable de la mayor parte de las muertes por sobredosis en Estados Unidos.
Según el CDC, en 2023 fallecieron más de 105 mil personas por sobredosis de drogas en EE. UU., con cerca del 70 % vinculadas a opioides como el fentanilo. Aunque las cifras mostraron una disminución del 26.2 % entre 2023 y 2024, la DEA advierte que la amenaza persiste. En septiembre de 2025, ambos países establecieron el Grupo de Implementación de Seguridad bilateral, cuyo objetivo es desmantelar redes de tráfico de fentanilo y fortalecer el intercambio de inteligencia.
Al concluir las diligencias, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora emitió un pronunciamiento reafirmando su compromiso de fortalecer la coordinación interinstitucional y colaborar con autoridades nacionales e internacionales para combatir la impunidad y el narcotráfico transnacional.