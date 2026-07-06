Operativo en CDMX deja decomiso de casi 5 mil latas de alcohol por el México vs Inglaterra

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Durante el partido México vs Inglaterra, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México retiró 387 puestos que obstruían la vía pública y decomisó 4,897 latas y 154 botellas de alcohol, como parte de la ampliación de la Ley Seca y la vigilancia preventiva.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/07/2026 08:46 AM.
En México y editada el 06/07/2026 02:25 PM.