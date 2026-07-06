Operativo en CDMX deja decomiso de casi 5 mil latas de alcohol por el México vs Inglaterra

La Ciudad de México reforzó su operativo de seguridad el domingo 5 de julio, coincidiendo con el encuentro futbolístico entre México e Inglaterra, con el objetivo de evitar incidentes en las concentraciones masivas de aficionados.
Encabezado por la Secretaría de Gobierno (SecGob) y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otras dependencias, el despliegue incluyó a más de mil trabajadores organizados en 83 brigadas que patrullaron Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, el Monumento a la Revolución y el Zócalo.
Los resultados fueron contundentes: se retiraron 387 puestos que bloqueaban la vía pública, se aseguraron 4,897 latas y 154 botellas de bebidas alcohólicas que se comercializaban de forma ilegal y se suspendieron ocho estacionamientos por vender alcohol sin autorización.
Según el secretario de Gobierno, César Cravioto, la medida principal fue inhibir la venta y consumo de alcohol en la vía pública, manteniendo libres los espacios peatonales y orientando a los asistentes que siguieron el partido.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que el monitoreo se realizó de forma permanente desde la Sala de Situación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que permitió coordinar vigilancia y atención ciudadana en tiempo real.
El operativo se intensificó a lo largo del día: a las 13:00 h se reportó el retiro de 153 comercios y el decomiso de 1,100 latas y 18 botellas; a las 16:00 h la cifra había aumentado considerablemente, alcanzando los números finales antes citados.
En la Plaza de la Constitución (Zócalo) se instalaron pantallas gigantes para seguir el encuentro, y cuando la zona alcanzó su capacidad máxima, se solicitó a los aficionados trasladarse a pantallas en espacios alternos para evitar riesgos de saturación.
Como parte del dispositivo preventivo, la Ley Seca se amplió desde las 00:00 h del 5 de julio hasta las 07:00 h del 6 de julio, extendiéndose a colonias como Roma Norte y Condesa. La prohibición se aplicó a la venta para llevar en tiendas, vinaterías, supermercados y establecimientos similares; los restaurantes con licencia pudieron servir alcohol dentro del local siempre que acompañaran alimentos.in
Se instalaron juzgados cívicos móviles para atender infracciones relacionadas con la venta ilegal de alcohol. Las sanciones incluyen clausuras y multas que pueden superar los 41,000 pesos y, en casos graves, alcanzar los 293,000 pesos. Las personas sorprendidas consumiendo alcohol en la vía pública pueden enfrentar multas, arresto de hasta 36 horas o trabajo comunitario.
Con estas acciones, el Gobierno capitalino busca prevenir incidentes durante la celebración del partido y garantizar el orden en los principales puntos de reunión de los aficionados.