Clara Brugada homenajea a la Selección Mexicana tras caer ante Inglaterra

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, utilizó sus redes sociales para despedir al Tri tras la eliminación del Mundial 2026 en octavos de final contra Inglaterra (2-3). En su primer mensaje escribió: “Hoy nos quedamos con el alma llena de orgullo”. En un segundo comunicado reconoció “el enorme papel de la Selección Nacional” y afirmó que “su entrega llenó de orgullo a todo el país”.
El partido, disputado en el Estadio Ciudad de México ante 80,824 espectadores, se convirtió en un espectáculo de pasión. Brugada acompañó su mensaje con un videoclip que decía: “Gracias Selección Mexicana por hacernos soñar. Gracias a la mejor afición del mundo”. Añadió que los jugadores “dejaron su corazón en la cancha y dejaron el corazón de los mexicanos latiendo”.
El operativo de la capital fue de gran escala: más de 40,000 servidores públicos fueron desplegados, se implementó una Ley Seca en varios barrios y se habilitaron Fan Fests que congregaron a 1,350,000 personas que siguieron el encuentro en espacios públicos.
El Tri llegó al duelo con cuatro victorias consecutivas, ocho goles a favor y ninguna portería en contra. Sin embargo, tras una hora de retraso por tormenta eléctrica, Inglaterra rompió la racha defensiva mexicana con goles de Jude Bellingham y Bukayo Saka. México respondió con un gol de Julián Quiñones, pero la expulsión de Jarell Quansah y un penal de Harry Kane ampliaron la ventaja inglesa. Raúl Jiménez acercó el marcador a 2-3, pero el equipo inglés mantuvo la ventaja hasta el pitido final.
Con la eliminación, Inglaterra avanzará a cuartos de final, donde se medirá contra Noruega el 11 de julio en Miami. Brugada concluyó su mensaje resaltando que la Selección “es un orgullo nacional” y agradeció a la afición por su apoyo incondicional.