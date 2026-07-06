Clara Brugada homenajea a la Selección Mexicana tras caer ante Inglaterra

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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, rindió homenaje a la Selección Mexicana después de su derrota 2-3 contra Inglaterra, resaltando el orgullo nacional y el respaldo popular del equipo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/07/2026 09:03 AM.
En México y editada el 06/07/2026 01:30 PM.