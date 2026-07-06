Acusan a Cuauhtémoc Blanco de intentar atropellar a manifestantes durante protesta

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La colectiva Sueña Dignidad denuncia que el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, habría intentado embestir con una camioneta a madres manifestantes durante la protesta “Gol gana contra la FIFA” en el Periférico, a la altura de la ENAH, el 5 de julio de 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/07/2026 08:49 AM.
En México y editada el 06/07/2026 02:20 PM.