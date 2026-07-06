Acusan a Cuauhtémoc Blanco de intentar atropellar a manifestantes durante protesta

La colectiva Sueña Dignidad informó que el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, intentó atropellar a manifestantes el pasado 5 de julio a las 3:48 p.m. en el Periférico, cerca de la ENAH, durante la marcha “Gol gana contra la FIFA”, organizada por la Asamblea Antimundialista y el Pueblo de Santa Úrsula Coapa.
Según los videos publicados por la colectiva, una camioneta negra circulaba por la vialidad mientras los manifestantes pintaban puertas y vidrios con aerosol para bloquear la salida. En una de las tomas se observa a Blanco subiendo a la camioneta mientras un manifestante le grita: “Pinche Blanco asesino”. No obstante, la grabación no permite confirmar de manera inequívoca que él fuera el conductor en el momento del presunto intento de embestida.
La denuncia se produce en medio de la previa del partido México‑Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, en el que varios políticos, incluido Blanco, expresaron su apoyo al Tri mediante mensajes en redes sociales. En su publicación, Blanco resaltó el orgullo nacional y la responsabilidad de representar a México en el escenario mundial.
Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México no ha emitido pronunciamiento oficial y el diputado Blanco no ha respondido públicamente a las acusaciones. La Fiscalía de la CDMX ha sido notificada para iniciar, en su caso, la investigación correspondiente.
La situación ha generado debate sobre la conducta de los representantes políticos durante manifestaciones y la necesidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta.