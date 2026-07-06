Eliminacion del Tri en Mundial 2026 desata depresion post-futbol; expertos alertan

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La derrota del Tri ante Inglaterra en octavos de final generó una ola de desilusión que, lejos de ser un simple chiste, puede desencadenar episodios de depresión y ansiedad. Expertos en salud mental explican el impacto emocional y ofrecen estrategias prácticas para sobrellevarlo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/07/2026 09:21 AM.
En México y editada el 06/07/2026 01:28 PM.