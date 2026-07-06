Accidente en Córdoba: hombre cae de un balcón tras eliminación de México ante Inglaterra

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Un aficionado, presuntamente en estado de ebriedad, se arrojó desde el balcón de un bar en Córdoba, Veracruz, minutos después de que México fuera eliminado del Mundial 2026 por Inglaterra, provocando un grave traumatismo craneoencefálico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/07/2026 02:57 PM.
En México y editada el 06/07/2026 04:11 PM.