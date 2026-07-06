Accidente en Córdoba: hombre cae de un balcón tras eliminación de México ante Inglaterra

Un hombre se lanzó desde el balcón de un bar en el centro de Córdoba, Veracruz, tras la derrota de México ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, provocando un grave traumatismo craneoencefálico. Testigos relataron que el individuo, aparentemente bajo los efectos del alcohol, pidió a los presentes que amortiguaran su caída antes de lanzarse, pero no lograron sostenerlo y el hombre impactó contra el pavimento.
Los servicios de emergencia de la Cruz Roja acudieron al lugar y, tras brindar los primeros auxilios, trasladaron al lesionado a un hospital de la zona. En un primer informe su estado se describió como crítico; minutos después se informó que, aunque sigue con múltiples lesiones, logró salir de peligro.
El suceso se dio pocas horas después de que la Selección Mexicana fuera eliminada del torneo al perder 3-2 frente a Inglaterra, resultado que generó una mezcla de tristeza y frustración entre miles de aficionados. Mientras las redes sociales se inundaban de reacciones al marcador, la tragedia en Córdoba desvió la atención del debate futbolístico.
Hasta el momento no se ha revelado la identidad del lesionado ni detalles sobre su evolución médica. Las autoridades locales continúan investigando las circunstancias del incidente.