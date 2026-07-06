Luz y ruido nocturnos podrían favorecer la obesidad, advierte la UNAM

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Investigadores de la UNAM señalan que la exposición a luz tenue y ruido durante la noche puede alterar el ritmo circadiano y los circuitos subcorticales que regulan la alimentación, incrementando el riesgo de obesidad. El estudio, liderado por el académico Vito Salvador Rogelio Hernández Melchor, combina experimentos en laboratorio con observaciones en adolescentes mexicanos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/07/2026 08:54 AM.
En México y editada el 06/07/2026 01:58 PM.