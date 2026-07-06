Sheinbaum aborda en Mañanera selección, protesta y confrontación con Cuauhtémoc

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Claudia Sheinbaum encabezará la Mañanera del Pueblo desde el Palacio Nacional, donde abordará el desempeño de la Selección Mexicana contra Inglaterra, la protesta por el caso Samir Flores y la confrontación con el senador Cuauhtémoc.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/07/2026 01:19 PM.
En México y editada el 06/07/2026 12:59 PM.