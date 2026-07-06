Sheinbaum aborda en Mañanera selección, protesta y confrontación con Cuauhtémoc

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, dará inicio a la Mañanera del Pueblo desde el Palacio Nacional a las 7:00 a.m., en una jornada marcada por varios temas de alto interés nacional.
El día de hoy se enmarca en un contexto de alta expectativa pública, tanto por el desempeño deportivo de la nación como por la presión social derivada del caso Samir Flores, que ha movilizado a diversos sectores de la sociedad civil. La respuesta de la Presidenta será observada de cerca por analistas, partidos políticos y la ciudadanía.