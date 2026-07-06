México se despide del Mundial 2026: 3- 2 ante Inglaterra y balance de actuaciones

El Tri se despidió del Mundial 2026 3-2 ante Inglaterra, quedando eliminado tras la ronda de grupos. El partido, disputado el 6 de julio, mostró una defensa inglesa prácticamente impenetrable y una ofensiva mexicana que, pese a la estrategia de Aguirre, no logró concretar la mayoría de sus oportunidades.
Raúl Jiménez tuvo una única ocasión clara, frustrada por el portero inglés Pickford. La defensa inglesa, liderada por una sólida línea de centro, limitó a México a un solo disparo a puerta durante todo el encuentro.