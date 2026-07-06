México se despide del Mundial 2026: 3- 2 ante Inglaterra y balance de actuaciones

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El Tri cayó 3-2 contra Inglaterra en su último partido del Mundial 2026, quedando eliminado. Se analizan los momentos clave, la táctica de Javier Aguirre y el desempeño individual de los 23 futbolistas que pisaron el césped.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/07/2026 09:02 AM.
En México y editada el 06/07/2026 02:27 PM.