Muere marino tras ataque con explosivos en Sinaloa; abaten a 10 agresores

Resultado del reforzamiento a la seguridad en Sinaloa y en seguimiento a una agresión a personal naval con artefactos explosivos improvisados por presuntos integrantes de un grupo delictivo en la comunidad de San Marcos, Mazatlán, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a tres personas, además de asegurar armas, municiones y equipo táctico.
La agresión ocurrió mientras el personal naval realizaba labores de sondeo y monitoreo en ríos y presas, como parte de las acciones preventivas para identificar posibles incrementos súbitos en los niveles de agua y alertar oportunamente a la población durante la temporada de lluvias.
Derivado de estas acciones tres elementos navales resultaron heridos y uno lamentablemente perdió la vida mientras recibía atención médica, como consecuencia de las lesiones ocasionadas durante la agresión. Cabe destacar que los elementos navales heridos reciben la atención médica correspondiente, dos de ellos se encuentran fuera de peligro y uno en estado de gravedad.
Por lo anterior, personal de Marina en coordinación con SSPC implementaron acciones para reforzar la seguridad en la región y, tras repeler una agresión en el municipio El Rosario, 10 agresores perdieron la vida. Asimismo, se realizó la detención de tres hombres vinculados con un grupo delictivo, a quienes se les aseguraron armas, municiones y equipo táctico, mismos que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.
La Secretaría de Marina a través de la Armada de México se solidariza con los familiares, compañeros de armas y seres queridos del elemento naval que perdió la vida en el cumplimiento de su deber, expresándoles sus más sentidas condolencias y el reconocimiento institucional por su entrega, valor y compromiso al servicio de nuestra nación.
El Gabinete de Seguridad refrenda su compromiso con la ciudadanía de efectuar operaciones en estricto apego al marco jurídico vigente para contribuir al mantenimiento del Estado de derecho y reforzar la seguridad en el estado de Sinaloa.