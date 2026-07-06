Muere marino tras ataque con explosivos en Sinaloa; abaten a 10 agresores

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En la respuesta operativa, autoridades federales abatieron a 10 presuntos delincuentes y detuvieron a tres personas, además de asegurar armas, municiones y equipo táctico

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 06/07/2026 03:57 PM.
En México y editada el 06/07/2026 04:01 PM.