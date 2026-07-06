Políticos felicitan a México tras eliminación ante Inglaterra en el Mundial 2026

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Tras la derrota de la Selección Nacional ante Inglaterra en octavos de final del Mundial 2026, varios dirigentes políticos expresaron su orgullo y felicitaron al equipo por su entrega y pasión en la cancha.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/07/2026 08:58 AM.
En México y editada el 06/07/2026 04:50 PM.