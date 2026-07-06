Políticos felicitan a México tras eliminación ante Inglaterra en el Mundial 2026

El 5 de julio de 2026 México quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder ante Inglaterra en los octavos de final. A pesar del resultado, la actuación del Tri generó una ola de elogios entre los representantes políticos del país, quienes destacaron la entrega, el amor a la camiseta y el orgullo que el equipo despertó en la nación.
Senador Gerardo Fernández Noroña (Morena) escribió en X: “Mis más sinceras felicitaciones a la selección nacional. Dieron un gran partido y nos tuvieron vibrando de emoción todo el juego. Muy orgullosos nos sentimos de su entrega y su enorme amor a la camiseta. ¡Viva México libre e independiente!”
Senadora Laura Itzel Castillo (Morena) manifestó: “Hoy nuestra Selección Nacional (@miseleccionmx) puso el corazón y lo dio todo en la cancha. Gracias por representar a México con entrega y pasión”.
Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, señaló: “La verdad es que ésta @miseleccionmx ha sido la que más emociones nos ha dado. ¡Felicidades por todos los grandes juegos que nos dieron en éste Mundial! No comprendí la salida de Quiñones, pero México y su pueblo se han mostrado frente al mundo con grandeza y fuimos muy bien representados en la cancha”.
Ariadna Montiel Reyes, presidenta de Morena añadió: “@miseleccionmx jugó con el alma. Nuestros jóvenes demostraron la grandeza del pueblo de México. Gracias por hacernos sentir ese orgullo y por luchar con entrega hasta el último minuto”.
Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo expresó: “El equipo dejó el alma en la cancha. Nos recordó lo que somos capaces de lograr cuando jugamos unidos. Vi coraje, entrega y amor por la camiseta, y a millones de mexicanas y mexicanos unidos por los mismos colores. Gracias por representarnos con tanto corazón. ¡Viva México!”.
Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle comentó: “Gracias, Selección Mexicana, por cada gol que nos hicieron gritar y por demostrar que nuestro país está lleno de pasión y alegría. Seguimos con la frente en alto. Este camino nos demostró que cuando estamos unidos, somos más fuertes. ¡VIVA MÉXICO!”.
Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina concluyó: “@miseleccionmx ganó el respeto del mundo, con orgullo y corazón. ¡Gracias México por un mundial inolvidable!”.