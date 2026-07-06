México intensificará exploración en Cantarell con tecnología de Petrobras, anuncia Sheinbaum

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que el país incrementará la búsqueda de crudo en el yacimiento de Cantarell, aplicando técnicas de aguas profundas desarrolladas por la brasileña Petrobras, con el objetivo de mantener una producción de 1.8 millones de barriles diarios para abastecer a las refinerías nacionales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/07/2026 02:23 PM.
En México y editada el 06/07/2026 01:01 PM.