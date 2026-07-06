Sheinbaum destaca alegría de la Selección pese a eliminación

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La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la alegría y el buen desempeño de la Selección Mexicana tras caer 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial organizado en México, EE. UU. y Canadá.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/07/2026 09:20 AM.
En México y editada el 06/07/2026 01:05 PM.