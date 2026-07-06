Sheinbaum destaca alegría de la Selección pese a eliminación

Durante la conferencia mañanera del lunes, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se refirió a la eliminación de la Selección Mexicana en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras la derrota 3-2 ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.
Sheinbaum reconoció el desempeño del equipo, señalando: “Aparte de felicitar a la Selección, realmente nos dieron mucha alegría y jugaron muy bien”. La mandataria subrayó que, a pesar del resultado, el conjunto nacional cumplió con las expectativas de la afición durante la mayor parte del encuentro.
En referencia a los minutos decisivos, la presidenta añadió que “faltó el último golpe”, aludiendo a la falta de un gol que hubiera revertido el marcador en los últimos compases del partido.
El encuentro, disputado ante Inglaterra, concluyó con un 3-2 a favor de los ingleses. Jude Bellingham anotó un doblete para Inglaterra, mientras que Julián Quiñones descontó para México antes del descanso. En la segunda mitad, Harry Kane amplió la ventaja mediante un penalti.
La eliminación de México abre paso a Inglaterra a los cuartos de final, donde se medirá contra Noruega, la sorpresa del torneo al haber eliminado a Brasil. Sheinbaum, cuyo respaldo al equipo había sido público antes del partido, utilizó su intervención para reforzar un mensaje de cohesión nacional, resaltando que el desempeño de la Selección representó un motivo de alegría colectiva, independientemente del resultado.
Hasta el momento, la presidenta no ha anunciado cambios en la dirección técnica ni ha detallado planes a futuro para la Selección, por lo que cualquier información adicional deberá esperar a pronunciamientos oficiales.