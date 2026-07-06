Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez asisten a octavos de final México-Inglaterra en Edomex

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La presidenta del Senado, Claudia Sheinbaum, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, asistieron al encuentro de octavos de final entre México e Inglaterra, mientras el gobierno estatal organizó eventos gratuitos y un amplio despliegue de seguridad en 11 municipios y 14 destinos futboleros.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 06/07/2026 09:21 AM.
En México y editada el 06/07/2026 01:02 PM.