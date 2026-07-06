Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez asisten a octavos de final México-Inglaterra en Edomex

En la explanada municipal de Nezahualcóyotl, la presidenta del Senado, Claudia Sheinbaum, se reunió junto a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y el presidente municipal, Adolfo Cerqueda Rebollo, para presenciar el partido de octavos de final entre México e Inglaterra, ante cientos de aficionados que ya esperaban el encuentro desde antes de las 19:00 h.
Este es el primer partido que Sheinbaum verá en compañía de los mexiquenses, después de haber asistido a los Fan Fest de la Ciudad de México. La presencia de las máximas autoridades subraya el apoyo institucional al deporte nacional y la intención de fomentar la unidad popular en torno a la Selección Mexicana.
El gobierno del Estado de México anunció una serie de actividades artísticas y culturales gratuitas en plazas públicas y espacios recreativos de once municipios del oriente estatal —Nezahualcóyotl, Chalco, Texcoco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Tlalnepantla, Valle de Chalco y Naucalpan—, así como en los catorce “Destinos Futboleros” (Toluca, Aculco, El Oro, Ixtapan de la Sal, Jilotepec, Malinalco, Metepec, Otumba, San Martín de las Pirámides, Tenayuca‑Santa Cecilia, Teotihuacán, Tepotzotlán, Tonatico y Valle de Bravo). En cada uno de estos puntos se transmitirá el partido en pantallas gigantes, acompañadas de presentaciones musicales, exposiciones de arte y gastronomía local.
Para garantizar la seguridad de los asistentes, el Instituto de Organización y Gestión de Eventos (IOGE) desplegó 2,297 elementos de seguridad y 334 unidades vehiculares en los distintos recintos, reforzando la vigilancia y el control de acceso.
Con esta iniciativa, el Estado de México busca no solo ofrecer una experiencia festiva y segura, sino también impulsar la economía local mediante la promoción de los Pueblos Mágicos y la difusión de la cultura regional durante un evento deportivo de alto nivel.