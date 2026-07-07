Toyota no se va de México: Secretaría de Economía desmiente rumores y confirma planta en Guanajuato

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La Secretaría de Economía confirmó que la planta de Toyota en Guanajuato seguirá operando, mientras el presidente estadounidense Donald Trump atribuye la reubicación parcial de la producción del Tacoma a los aranceles impuestos al sector automotriz.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/07/2026 09:31 AM.
En México y editada el 07/07/2026 12:05 PM.