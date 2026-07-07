Toyota no se va de México: Secretaría de Economía desmiente rumores y confirma planta en Guanajuato

La Secretaría de Economía, a través de un comunicado oficial, desmintió los rumores que circulaban sobre la posible salida de Toyota del país. La compañía japonesa mantendrá su planta de Guanajuato, que genera 2,800 empleos directos y miles de puestos indirectos, operando con normalidad. Además, se espera que en los próximos días se anuncie una inversión superior a 500 millones de dólares para ampliar la capacidad productiva.
El anuncio se produce después de que Toyota revelara su intención de trasladar parte de la producción del modelo Tacoma, actualmente fabricado en su planta de Tijuana, Baja California, a Texas, Estados Unidos. La empresa describió este movimiento como parte de una reestructuración global que se implementará de forma gradual hasta 2030, mientras evalúa el futuro de la unidad mexicana después de esa fecha.
En respuesta a la noticia, el expresidente de EE. UU., Donald Trump, celebró en su red social Truth Social que los aranceles al sector automotriz, instaurados el año pasado, están “dando resultados”. "Toyota traslada su producción de México a Estados Unidos (¡Texas!). Es un asunto de gran importancia. ¡Los aranceles están dando resultados!", escribió el mandatario.
Las autoridades mexicanas subrayaron que la decisión de Toyota de mantener la planta en Guanajuato responde a la solidez del mercado interno y a la competitividad de la cadena de suministro local. Asimismo, reiteraron su compromiso de seguir atrayendo inversiones del sector automotriz, pese a los retos derivados de la política arancelaria estadounidense.