Harfuch anuncia ocho detenidos por caso Roxana Guzmán y advierte más capturas

Durante la conferencia de prensa encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, actualizó los avances de la investigación sobre la desaparición y homicidio de la periodista veracruzana Roxana Guzmán.
Harfuch informó que se han emitido ocho órdenes de aprehensión contra presuntos responsables y que, hasta la fecha, ocho personas se encuentran detenidas. Sin embargo, el funcionario subrayó que "aún faltan más personas por detener", y que la investigación sigue abierta, anticipando nuevas capturas en los próximos días.
El secretario destacó la estrecha coordinación con autoridades estatales, en particular con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, la Fiscalía del estado y la policía estatal, con el objetivo de fortalecer las acciones conjuntas para esclarecer el caso y llevar a todos los responsables ante la justicia.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum exhortó a los comunicadores que se sientan amenazados a acudir a la Secretaría de Gobernación para solicitar apoyo y acceder a mecanismos de protección que les permitan continuar su labor informativa. Sheinbaum reiteró su compromiso de presentar un informe detallado sobre los asesinatos de periodistas y activistas en México.
El caso de Roxana Guzmán, desaparecida el 12 de junio de 2026 y hallada sin vida días después, ha reavivado el debate nacional sobre la seguridad de los periodistas y la impunidad en los crímenes contra la prensa.