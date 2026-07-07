Harfuch anuncia ocho detenidos por caso Roxana Guzmán y advierte más capturas

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, pese a ocho órdenes de aprehensión y ocho detenidos, siguen pendientes capturas relacionadas con el asesinato de la periodista veracruzana Roxana Guzmán.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/07/2026 10:34 AM.
En México y editada el 07/07/2026 11:13 AM.