Presidente de Suiza llega a México para impulsar comercio e inversión bilateral

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El mandatario de la Confederación Suiza arribó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y se reunirá con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum para reforzar el comercio, la inversión y la innovación entre ambos países.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/07/2026 09:11 AM.
En México y editada el 07/07/2026 09:19 AM.