Presidente de Suiza llega a México para impulsar comercio e inversión bilateral

El presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, llegó este lunes al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y la esposa del mandatario, Caroline Merotto. La visita, que forma parte de la estrategia bilateral para profundizar los lazos económicos, tiene como punto culminante la reunión programada para el miércoles con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante el encuentro se revisará una agenda centrada en comercio, inversión, innovación, desarrollo tecnológico y cooperación económica. Ambos gobiernos buscarán ampliar oportunidades de inversión, especialmente en los sectores farmacéutico, financiero, tecnológico, alimentario e industrial, donde ya operan más de 600 empresas suizas que generan alrededor de 60 mil empleos directos en territorio mexicano.
La relación diplomática entre México y Suiza se remonta a 1827 y se sustenta en el Tratado de Libre Comercio entre México y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). Este marco ha favorecido el flujo de bienes, servicios e inversiones, consolidando a Suiza como uno de los principales socios económicos europeos de México.
Parmelin, nacido el 9 de noviembre de 1959 en Bursins, es agricultor y viticultor de profesión y, desde 2019, encabeza el Departamento Federal de Economía, Formación e Investigación. Su visita se inserta en la agenda internacional de la presidenta Sheinbaum, quien también tiene previstas reuniones con representantes de España y la llegada del presidente de Corea en septiembre, con el objetivo de posicionar a México como destino estratégico para la inversión extranjera.
Con la visita oficial del presidente suizo, ambos países pretenden abrir nuevas oportunidades de cooperación y reforzar una relación histórica caracterizada por su estabilidad, intercambio comercial y inversión productiva.