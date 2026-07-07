Sheinbaum niega presión de EE.UU. por caso de “El Mayo” Zambada y defiende soberanía

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, negó que México se sienta presionado por el gobierno de Estados Unidos después de que este último exigiera explicaciones sobre la captura del exlíder del Cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, realizada en 2024 por el FBI.
En la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum declaró: "México no se siente presionado por Estados Unidos. Estados Unidos puede ejercer presión sobre nosotros. El asunto es cómo respondemos. Y nosotros respondemos con dignidad, porque representamos al pueblo de México, que es un pueblo digno". La presidenta subrayó que la respuesta del país se basa en la dignidad y la soberanía nacional.
El gobierno mexicano presentó un informe detallado que incluye la cronología de la detención, los contactos oficiales entre ambos gobiernos y la solicitud de información que México realizó a EE. UU. para esclarecer los hechos. Según la administración de Sheinbaum, el objetivo es garantizar la transparencia del proceso y la veracidad de la información compartida, más allá del simple hecho de la captura.
El caso de "El Mayo" Zambada, capturado en 2024 en territorio estadounidense, ha reavivado el debate sobre la cooperación en materia de seguridad y narcotráfico entre México y Estados Unidos. La presidenta reiteró que, si bien la colaboración es necesaria, México mantendrá una postura firme y respetuosa de sus intereses soberanos.
Sheinbaum concluyó que la relación bilateral seguirá basada en el respeto mutuo y la búsqueda de soluciones conjuntas, sin ceder a presiones externas que puedan comprometer la dignidad del pueblo mexicano.