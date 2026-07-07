Sheinbaum niega presión de EE.UU. por caso de “El Mayo” Zambada y defiende soberanía

...

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el país no está presionado por Estados Unidos tras la solicitud de aclaraciones sobre la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024, y presentó una cronología del caso para garantizar transparencia bilateral.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/07/2026 10:12 AM.
En México y editada el 07/07/2026 12:10 PM.