UNAM denuncia fraude en examen de admisión 2026; investigan posibles delitos

...

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) interpuso una denuncia penal para investigar supuestas prácticas fraudulentas que involucraron a personas y empresas que ofrecieron servicios ilícitos a aspirantes al Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026. La medida busca proteger a los futuros estudiantes y garantizar la integridad del proceso de admisión.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/07/2026 09:13 AM.
En México y editada el 07/07/2026 09:44 AM.