UNAM denuncia fraude en examen de admisión 2026; investigan posibles delitos

La UNAM presentó el 3 de julio una denuncia penal ante las autoridades competentes para que se investiguen y, en su caso, se sancionen conductas que podrían constituir delitos relacionados con la aplicación del examen de ingreso a licenciatura 2026.
En la segunda jornada del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura, 158,712 aspirantes realizaron su examen, la mayoría sin contratiempos. Sin embargo, la universidad detectó acciones contrarias a la convocatoria y a la normatividad interna, entre ellas prácticas ilegales de personas y empresas que engañaron a familias y vendieron servicios fraudulentos para sustentar el examen.
Ante esta situación, la UNAM denunció los hechos con el objetivo de evitar que más familias y aspirantes sean víctimas de estos engaños. La institución reiteró que los resultados del examen se publicarán el 17 de julio y que actuará de manera enérgica contra quien atente contra el debido funcionamiento de sus procesos académicos.
En el marco del proceso de admisión, la UNAM había informado el 4 de junio que, durante los dos primeros fines de semana de aplicación, se bloqueó el acceso a 1,117 personas tras detectar inconsistencias y patrones de comportamiento atípicos.
La universidad subrayó su compromiso con la integridad y la honestidad académicas como principios rectores de sus actividades, y llamó a la comunidad a denunciar cualquier irregularidad que se presente.