Andrea Chávez anuncia nacimiento de su hijo en plena carrera por candidatura en Chihuahua 2027

La senadora con licencia de Morena, Andrea Chávez Treviño, anunció el 6 de julio de 2026 el nacimiento de su primer hijo, Emiliano, mediante una fotografía publicada en sus redes sociales, donde se observan las manos del recién nacido junto a las de la legisladora y su pareja, Emil Kamar. El mensaje que acompañó la imagen, “Tú eres el mayor motivo para construir un mundo mejor. Bienvenido, Emiliano, te amamos”, recibió miles de reacciones y mensajes de felicitación de ciudadanos, simpatizantes, compañeros de partido y figuras públicas.
Hasta el momento, la senadora no ha revelado detalles sobre el parto ni sobre su estado de salud o el del bebé, manteniendo la privacidad familiar. El anuncio se produce varios meses después de que Chávez hiciera público su embarazo a principios de año, señalando que la maternidad representaba una nueva etapa personal y una motivación adicional para su labor política.
El nacimiento coincide con una fase crucial de la carrera política de Chávez, quien se encuentra con licencia del Senado desde abril, cuando solicitó separarse por motivos de maternidad y para participar en el proceso interno de Morena que definirá al candidato que encabezará la Coordinación de la Defensa de la Transformación en Chihuahua, figura que se perfila como la candidatura del partido a la gubernatura en los comicios de 2027.
Tras formalizar su registro ante el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Chávez ha mantenido una agenda intensa en el estado, realizando recorridos y encuentros con ciudadanos para promover propuestas como la revisión del gasto público en seguridad y la optimización de recursos destinados a la Torre Centinela. Sus críticas a la administración estatal y su defensa de un cambio político en Chihuahua han sido constantes.
Encuestas recientes sitúan a Andrea Chávez entre los perfiles con mayor nivel de conocimiento y preferencia dentro de Morena para la candidatura estatal, aunque la definición dependerá de las encuestas internas que el partido llevará a cabo. Mientras el proceso interno avanza, la legisladora celebra la llegada de Emiliano, un acontecimiento que ha generado una amplia respuesta de apoyo en las redes sociales.