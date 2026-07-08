Andrea Chávez anuncia nacimiento de su hijo en plena carrera por candidatura en Chihuahua 2027

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La senadora con licencia de Morena, Andrea Chávez Treviño, dio a conocer el nacimiento de su primer hijo, Emiliano, a través de una publicación en redes sociales que generó miles de felicitaciones mientras avanza el proceso interno del partido para la candidatura a la gubernatura de Chihuahua.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/07/2026 05:43 AM.
En México y editada el 08/07/2026 08:14 AM.