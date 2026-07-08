Detienen a exdirector de Pemex en CDMX tras denuncia y video por violencia familiar

...

El exdirector de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, fue arrestado el 7 de julio de 2026 en la colonia Narvarte, Benito Juárez, tras la denuncia de su esposa María Felicia Jiménez por violencia física contra ella y su hijo menor.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/07/2026 05:45 AM.
En México y editada el 08/07/2026 08:30 AM.