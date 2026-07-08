Detienen a exdirector de Pemex en CDMX tras denuncia y video por violencia familiar

La Policía Ministerial detuvo a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), el martes 7 de julio de 2026 a las 17:32 h en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, tras la denuncia de violencia familiar presentada por su esposa, María Felicia Jiménez.
El caso se dio a conocer después de que Jiménez publicara, el 26 de junio, un video en YouTube donde mostraba a Rodríguez Padilla agrediéndola físicamente en presencia de su hijo menor. El material, fechado el 15 de marzo de 2026, fue acompañado por un mensaje escrito en el que la víctima advirtió que denunciarle tendría consecuencias graves: pérdida de empleo, vivienda y la custodia de sus hijos, atribuyéndolo a los vínculos del acusado con altas autoridades del gobierno federal.
En su declaración, Jiménez señaló que su esposo mantiene relaciones cercanas con gobernadoras, diputadas y secretarias de Estado, y que “todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla”. La ficha del Registro Nacional de Detenciones confirma la captura y la ubicación del arresto.
Las autoridades continúan investigando el caso y se espera que se presenten cargos por violencia familiar. La situación ha generado un debate sobre la impunidad y la protección de víctimas dentro de círculos de poder en México.