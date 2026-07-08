Noroña impugnará fallo por violencia de género y acusa persecución política rumbo al Senado

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, declaró que impugnará la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) que lo declaró responsable de ejercer violencia política en razón de género contra la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz.
Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, el legislador sostuvo que el fallo del tribunal persigue estigmatizarlo y obstaculizar sus aspiraciones para presidir, por segunda vez, la Mesa Directiva del Senado. Fernández Noroña calificó el caso de “trasfondo político” y acusó a sus adversarios de utilizar la resolución como herramienta de campaña en su contra.
El martes, el TEEM resolvió por unanimidad que el senador incurrió en violencia política de género al realizar expresiones reiteradas que, según el pleno, demeritaron la gestión y desempeño de la alcaldesa al insinuar que su ascenso al cargo respondía a intereses políticos personales. Los magistrados determinaron que dichas manifestaciones desacreditaron a Quiroz por su condición de mujer y vulneraron su derecho político‑electoral a aspirar a cargos de elección popular, incluida una posible candidatura al gobierno de Michoacán.
La sentencia, elaborada por la magistrada Yurisha Andrade Morales, también señaló que las declaraciones del senador dañaron la imagen pública de la alcaldesa, restándole credibilidad y menoscabando su reputación mediante críticas de carácter personal, lo que, a juicio del tribunal, sobrepasa los límites del debate político protegido por la libertad de expresión.
Fernández Noroña anunció que presentará los recursos legales correspondientes para revertir la sanción y defender su derecho a la libre expresión política.