Noroña impugnará fallo por violencia de género y acusa persecución política rumbo al Senado

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El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, anunció que apelará la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán que lo declaró responsable de ejercer violencia política de género contra la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, argumentando que la medida busca estigmatizarlo y frenar sus aspiraciones en la Mesa Directiva del Senado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/07/2026 05:46 AM.
En México y editada el 08/07/2026 09:08 AM.