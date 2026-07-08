Fan Fest del Zócalo pausa actividades sin partidos y reabre para cuartos del Mundial 2026

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El recinto del Fan Festival en el Zócalo permanecerá cerrado el miércoles 8 de julio por la ausencia de partidos en el calendario de la FIFA y volverá a operar el jueves 9 de julio, día del cuartel de final entre Francia y Marruecos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/07/2026 08:54 AM.
En México y editada el 08/07/2026 09:58 AM.