Fan Fest del Zócalo pausa actividades sin partidos y reabre para cuartos del Mundial 2026

El FIFA Fan Festival de la Ciudad de México cerrará sus puertas el miércoles 8 de julio, día en que el calendario oficial de la Copa del Mundo 2026 no contempla partidos. La pausa, que se produce entre los octavos de final y los cuartos de final, implica la suspensión de las transmisiones en pantallas gigantes, los espectáculos en el escenario principal y el acceso a las zonas interactivas.
El festival reanudará sus actividades el jueves 9 de julio, cuando se transmitirá el encuentro de cuartos de final entre Francia y Marruecos. En esa fecha volverán a abrirse los accesos al recinto ubicado en la Plaza de la Constitución (Zócalo) y se restablecerán todas las áreas de entretenimiento para los aficionados.
Esta medida forma parte de la logística del torneo, que contempla una jornada sin partidos para permitir la organización de la siguiente fase. Con la reapertura, el Zócalo retomará el ambiente mundialista que ha reunido a miles de personas durante las semanas previas.